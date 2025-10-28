Orban vuole blocco anti-Kiev con Bratislava e Praga l' Ue | Sanzioni a Russia votata all' unanimità anche da Ungheria

Budapest sta lavorando ad un'asse anti-Ucraina con Bratislava e Praga, dopo che in Repubblica Ceca il nazionalista Andrej Babis ha vinto le elezioni. «Penso che succederà, e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Orban vuole blocco anti-Kiev con Bratislava e Praga, l'Ue: «Sanzioni a Russia votata all'unanimità, anche da Ungheria»

