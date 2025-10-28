Orban vuole alleanza anti-Ucraina nella Ue Mosca plaude

Ildenaro.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ott. (askanews) – L’obiettivo è esplicito e l’ha dichiarato stamane a “Politico” Balazs Orban, consigliere politico del primo ministro ungherese Viktor Orban: costruire un’alleanza politica con Slovacchia e Repubblica Ceca, a cui si potrebbe aggiungere un domani la Polonia, per frenare il supporto politico e militare dei Paesi Ue all’Ucraina, far finire in fretta la guerra – ovviamente in nome della pace – e magari impedire anche l’ingresso di Kiev nell’Unione. E’ con questa idea che il premier Orban sta dispiegando la sua offensiva diplomatica al di fuori dei propri confini a colpi di post e di incontri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

orban vuole alleanza antiOrban vuole blocco anti-Kiev con Bratislava e Praga, l'Ue: «Sanzioni a Russia votata all'unanimità, anche da Ungheria» - Ucraina con Bratislava e Praga, dopo che in Repubblica Ceca il nazionalista Andrej Babis ha vinto le elezioni. Secondo msn.com

Orban vuole alleanza anti-Ucraina nella Ue. Mosca plaude - (askanews) – L’obiettivo è esplicito e l’ha dichiarato stamane a “Politico” Balazs Orban, consigliere politico del primo ministro ungherese Viktor Orban: costruire un’alleanza politica c ... Lo riporta msn.com

orban vuole alleanza antiSalvini incontra Orbán al ministero. Il premier ungherese vuole un blocco anti-Kiev - Salvini e Orbán si sono soffermati davanti al plastico del Ponte sullo Stretto, collocato all’ingresso del Ministero: è un’opera che crea aspettative e curiosità anche a livello internazionale. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Orban Vuole Alleanza Anti