Orbán visita Salvini | dura critica alle politiche suicide dell’Europa

Panorama.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli incontri di ieri con papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni, è proseguita oggi la visita del Primo ministro ungherese Viktor Orbán in Italia. Nell’odierna tarda mattinata il leader ungherese ha incontrato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, amico di lunga data e alleato politico in Europa. L’incontro con Salvini. “È durato un’ora l’affettuoso incontro al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici ”. Questo il commento dello staff del Vicepremier e ministro delle Infrastrutture dopo l’incontro con il premier ungherese andato in scena nella tarda mattinata. 🔗 Leggi su Panorama.it

