Orban | Via le sanzioni a Putin Trump ha esagerato Ue sull' Ucraina fuori dai giochi

Picchia duro sull?Europa, «ormai è fuori dai giochi ucraini, non abbiamo voce in capitolo su nulla», e fin qui è ordinaria amministrazione. Ma per una volta ne ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Orban: «Via le sanzioni a Putin, Trump ha esagerato. Ue sull'Ucraina fuori dai giochi»

