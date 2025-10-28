Orban vede Meloni e critica l’Ue | Non conta nulla’ Tajani | Abbiamo idee diverse

Lapresse.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ora di incontro a Palazzo Chigi, su temi che vanno da Ucraina e Medioriente, a migranti e cooperazione nel settore difesa. Ma le attenzioni, e le polemiche, nell’ambito dell’incontro del premier ungherese Viktor Orban con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono tutte concentrate sulle dichiarazioni rilasciate dal primo che, in una pausa tra la visita in Vaticano e quella a Palazzo Chigi, afferma senza giri di parole: “L’Unione europea non conta nulla”. E ancora: l’Ue “è fuori dai giochi sul futuro della costruzione” dell’Ucraina, “della sua sicurezza e sui futuri rapporti tra russi e ucraini, quindi c’è ben poco da discutere su questo fronte”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

orban vede meloni e critica l8217ue non conta nulla8217 tajani abbiamo idee diverse

© Lapresse.it - Orban vede Meloni e critica l’Ue: “Non conta nulla’. Tajani: “Abbiamo idee diverse”

News recenti che potrebbero piacerti

orban vede meloni criticaOrbán vede Papa e poi Meloni. Su Ucraina: "Ue non conta nulla, sanzioni Trump un errore" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Orbán vede Papa e poi Meloni. Secondo tg24.sky.it

orban vede meloni criticaMeloni ospita Orbán, ma su Kyiv c'è sempre più distanza. Tajani: “Noi diversi da Budapest” - Un'ora esatta di colloquio, con Budapest che si smarca anche da Trump: "Sulle sanzioni a Putin sbaglia". Da ilfoglio.it

orban vede meloni criticaOrban da Meloni: “Ue non conta nulla sull’Ucraina, Trump sbaglia su Putin”/ Sinergie Chigi-Ungheria su difesa - Orban in Italia da Papa Leone XIV alla Premier Meloni: i temi sul tavolo, le bordate contro l'UE e il ruolo dell'Ungheria nel percorso di pace ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Orban Vede Meloni Critica