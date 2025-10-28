Orban vede Meloni e critica l’Ue | Non conta nulla’ Tajani | Abbiamo idee diverse
Un’ora di incontro a Palazzo Chigi, su temi che vanno da Ucraina e Medioriente, a migranti e cooperazione nel settore difesa. Ma le attenzioni, e le polemiche, nell’ambito dell’incontro del premier ungherese Viktor Orban con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono tutte concentrate sulle dichiarazioni rilasciate dal primo che, in una pausa tra la visita in Vaticano e quella a Palazzo Chigi, afferma senza giri di parole: “L’Unione europea non conta nulla”. E ancora: l’Ue “è fuori dai giochi sul futuro della costruzione” dell’Ucraina, “della sua sicurezza e sui futuri rapporti tra russi e ucraini, quindi c’è ben poco da discutere su questo fronte”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Orban vede il Papa e massacra l’Europa: «L’Ue non conta nulla. Trump su Putin? Sbaglia: presto da lui per togliere le sanzioni sul petrolio russo» - X Vai su X
Niente da fare per Gift Orban contro la Roma :/ l'attaccante del Verona sbaglia due gol fatti e poi si vede annullare dal VAR un gol all'ultimo minuto per fallo di mano... - facebook.com Vai su Facebook
Orbán vede Papa e poi Meloni. Su Ucraina: "Ue non conta nulla, sanzioni Trump un errore" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Orbán vede Papa e poi Meloni. Secondo tg24.sky.it
Meloni ospita Orbán, ma su Kyiv c'è sempre più distanza. Tajani: “Noi diversi da Budapest” - Un'ora esatta di colloquio, con Budapest che si smarca anche da Trump: "Sulle sanzioni a Putin sbaglia". Da ilfoglio.it
Orban da Meloni: “Ue non conta nulla sull’Ucraina, Trump sbaglia su Putin”/ Sinergie Chigi-Ungheria su difesa - Orban in Italia da Papa Leone XIV alla Premier Meloni: i temi sul tavolo, le bordate contro l'UE e il ruolo dell'Ungheria nel percorso di pace ... Come scrive ilsussidiario.net