Orban | Ue è senza ruolo Via le sanzioni alla Russia Trump ha esagerato
Picchia duro sull?Europa, «ormai è fuori dai giochi ucraini, non abbiamo voce in capitolo su nulla», e fin qui è ordinaria amministrazione. Ma per una volta ne ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
$tagada Giovanni Donzelli sul rapporto tra Giorgia Meloni e Orban ed il ruolo dell'Ungheria nella UE - X Vai su X
La fretta di Trump di trovare un accordo, la necessità per Putin di ottenere qualcosa, il ruolo di Orban. Intanto la Germania prosegue nella sua politica di riarmo, ma la società tedesca si spacca sulla leva obbligatoria (di Rodolfo Casadei) https://www.tempi.it/uc - facebook.com Vai su Facebook
Orbán: «L’Ue è fuori dai giochi, negozi con Putin». Meloni lo riceve senza troppi imbarazzi - L’autocrate è alla ricerca disperata di margini di manovra per l’energia russa e il summit di Budapest rimasto senza data. Riporta editorialedomani.it
Orban da Meloni: 'L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin' - Incontro di un'ora con la premier, che media. Come scrive ansa.it
Orban: 'L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin'. L'incontro con il Papa, poi da Meloni - Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Segnala ansa.it