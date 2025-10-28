Orban | Ue è senza ruolo Via le sanzioni alla Russia Trump ha esagerato

Ilmessaggero.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Picchia duro sull?Europa, «ormai è fuori dai giochi ucraini, non abbiamo voce in capitolo su nulla», e fin qui è ordinaria amministrazione. Ma per una volta ne ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

orban ue 232 senza ruolo via le sanzioni alla russia trump ha esagerato

© Ilmessaggero.it - Orban: «Ue è senza ruolo. Via le sanzioni alla Russia, Trump ha esagerato»

Leggi anche questi approfondimenti

Orbán: «L’Ue &#232; fuori dai giochi, negozi con Putin». Meloni lo riceve senza troppi imbarazzi - L’autocrate è alla ricerca disperata di margini di manovra per l’energia russa e il summit di Budapest rimasto senza data. Riporta editorialedomani.it

orban ue 232 senzaOrban da Meloni: 'L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin' - Incontro di un'ora con la premier, che media. Come scrive ansa.it

orban ue 232 senzaOrban: 'L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin'. L'incontro con il Papa, poi da Meloni - Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Orban Ue 232 Senza