Orban | l' Unione Europea non conta nulla e Trump sbaglia con Putin e con le inutili sanzioni

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parole decisamente controvento quelle del presidente ungherese Viktor Orban, l'indomito presidente dell'Ungheria, ha recentemente dichiarato, senza perifrasi, che l'Unione Europea non conta nulla. Difficile dargli torto, in effetti, ferma restando la nostra critica radicale al liberalismo di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

orban l unione europea non conta nulla e trump sbaglia con putin e con le inutili sanzioni

© Ilgiornaleditalia.it - Orban: "l'Unione Europea non conta nulla" e Trump sbaglia con Putin e con le inutili sanzioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

orban unione europea contaOrban: 'L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin'. L'incontro con il Papa, poi da Meloni - Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Si legge su ansa.it

orban unione europea contaViktor Orban boccia l'Europa: "Non conta nulla, è fuori dai giochi" - Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Riporta iltempo.it

orban unione europea contaOrban in Italia: “L’Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin”. L’incontro con Meloni - Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia”. secondopianonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Orban Unione Europea Conta