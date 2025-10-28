Orban | l' Unione Europea non conta nulla e Trump sbaglia con Putin e con le inutili sanzioni
Parole decisamente controvento quelle del presidente ungherese Viktor Orban, l'indomito presidente dell'Ungheria, ha recentemente dichiarato, senza perifrasi, che l'Unione Europea non conta nulla. Difficile dargli torto, in effetti, ferma restando la nostra critica radicale al liberalismo di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
