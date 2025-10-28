Roma, 27 ottobre 2025 – La vacanza romana di Viktor Orban è costellata da impegni. Il Vaticano, prima di tutto, motivo del viaggio in Italia. Il premier ha incontrato diverse volte Papa Francesco, ma con Leone XIV è la prima udienza. Al centro dei colloqui l’attenzione della Santa sede verso la comunità ungherese e, naturalmente, le guerre. Orban si sposta poi alla Villa Magistrale all’Aventino, ospite del Gran maestro del Sovrano militare Ordine di Malta, Frà John Dunlap; anche con lui sono i fronti in cui si combatte il punto nevralgico del dialogo. Infine Palazzo Chigi, dove non è la prima volta che mette piede. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Orban: “L’Europa non conta nulla”. Meloni media: “Meno veti su Kiev”