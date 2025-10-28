Orban incontra Salvini e intanto lancia l’alleanza in Ue per boicottare l’Ucraina

Mentre Viktor Orban fa visita a Matteo Salvini, il governo ungherese dice chiaramente di voler puntare a una nuova alleanza in Ue. Con un obiettivo: creare un muro anti-Kiev, ovvero isolare l’Ucraina. L’idea ungherese è quella di creare un’alleanza con Repubblica Ceca e Slovacchia per fermare le iniziative europee per aiutare l’Ucraina e dare così una mano alla Russia di Vladimir Putin. Il destino, beffardo, vuole che questa notizia arrivi proprio nella mattinata in cui Orban incontra Matteo Salvini, che di certo non si può definire il più convinto sostenitore di Kiev. D’altronde ieri Orban, prima di incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aveva già espresso chiaramente le sue posizioni anti-europeiste, attaccando Bruxelles. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

