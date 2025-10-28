Orbán incontra Salvini | critica al green deal e a ‘politiche suicide Ue’

Oltre un’ora di incontro e grande convergenza su diversi punti centrali, dal no al green deal e alle politiche suicide dell’Ue, alla situazione internazionale: il premier ungherese Orbán e il vicepremier italiano Salvini affinano l’intesa in un incontro al Mit. Focus su pace e ‘politiche suicide Ue’. “È durato un’ora l’affettuoso incontro al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici” si legge in una nota, in cui si precisa “sono stati affrontati altri temi come la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Orbán incontra Salvini: critica al green deal e a ‘politiche suicide Ue’

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Penso che succederà, e sarà sempre più evidente», ha detto a Politico Balasz Orban, consigliere politico del premier magiaro. Orban intanto incontra Salvini al Mit - facebook.com Vai su Facebook

#Infrastrutture. @mdepascale incontra ministro Salvini a margine TTG di Rimini: “Occasione per fare punto su sistema connessioni fra Bologna, Romagna e Ferrarese e situazione Brennero. Si può trovare accordo, ma serve ultimo scatto di tutti” La #notizia h - X Vai su X

Orbán incontra Salvini: critica al green deal e a ‘politiche suicide Ue’ - Oltre un'ora di incontro e grande convergenza su diversi punti centrali, dal no al green deal e alle politiche suicide dell'Ue, alla situazione ... Lo riporta lapresse.it

Salvini incontra Orbán al ministero. Il premier ungherese vuole un blocco anti-Kiev - Salvini e Orbán si sono soffermati davanti al plastico del Ponte sullo Stretto, collocato all’ingresso del Ministero: è un’opera che crea aspettative e curiosità anche a livello internazionale. Come scrive msn.com