Orbán incontra Salvini | critica al green deal e a ‘politiche suicide Ue’

Lapresse.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre un’ora di incontro e grande convergenza su diversi punti centrali, dal no al green deal e alle politiche suicide dell’Ue, alla situazione internazionale: il premier ungherese Orbán e il vicepremier italiano Salvini affinano l’intesa in un incontro al Mit. Focus su pace e ‘politiche suicide Ue’. “È durato un’ora l’affettuoso incontro al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici” si legge in una nota, in cui si precisa “sono stati affrontati altri temi come la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

