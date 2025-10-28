Orban e Salvini su pace Green Deal e Ponte sullo Stretto | Oggi un incontro affettuoso

Intanto, non si arrestano le polemiche sulle dichiarazioni del leader ungherese. Orban in un'intervista a La Repubblica ha commentato la situazione riguardante la guerra russo-ucraina, chiarendo che al momento l'Unione europea "non conta nulla". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orban e Salvini su pace, Green Deal e Ponte sullo Stretto: “Oggi un incontro affettuoso”

Incontro al ministero dei Trasporti tra Matteo Salvini e Viktor Orban. "È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici", fa sapere lo staff del ministro al termine del colloquio.

