Orban da Salvini l' elogio al Ponte sullo Stretto e l' asse su migranti e green deal

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È durato un'ora «l'affettuoso incontro» al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbán, per la prima visita di un capo di Stato in un ministero. Il vertice tra il leghista e l'alleato ungherese è «stata l'occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici» e alle prossime elezioni ungheresi, delle quali hanno parlato in privato. Nel faccia a faccia non sono mancati scambi su altri temi di stretta attualità politica e geopolitica, come «la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell'Unione europea». Il colloquio, come peraltro già era emerso dai passati incontri, è stato caratterizzato poi dalla «massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina», questione che da sempre li vede in prima fila in Ue nella battaglia sul contrasto ai flussi irregolari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

orban da salvini l elogio al ponte sullo stretto e l asse su migranti e green deal

© Iltempo.it - Orban da Salvini, l'elogio al Ponte sullo Stretto e l'asse su migranti e green deal

Contenuti che potrebbero interessarti

orban salvini elogio ponteOrban da Salvini, l'elogio al Ponte sullo Stretto e l'asse su migranti e green deal - È durato un’ora «l’affettuoso incontro» al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbán, per la prima visita di un capo di Stato in un ministero. Si legge su iltempo.it

orban salvini elogio ponteOrban da Salvini:pace e critiche all'Ue - "I temi come la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell'Ue". Segnala rainews.it

orban salvini elogio ponteSalvini-Orbán, l'incontro "affettuso" al Mit: "Linea comune su migranti e Ponte". L'attacco alle "politiche suicide" dell'Ue - È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici ", riferisce lo staff del vicepremier e leader della Lega, al te ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Orban Salvini Elogio Ponte