Orban da Salvini l' elogio al Ponte sullo Stretto e l' asse su migranti e green deal

È durato un'ora «l'affettuoso incontro» al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbán, per la prima visita di un capo di Stato in un ministero. Il vertice tra il leghista e l'alleato ungherese è «stata l'occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici» e alle prossime elezioni ungheresi, delle quali hanno parlato in privato. Nel faccia a faccia non sono mancati scambi su altri temi di stretta attualità politica e geopolitica, come «la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell'Unione europea». Il colloquio, come peraltro già era emerso dai passati incontri, è stato caratterizzato poi dalla «massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina», questione che da sempre li vede in prima fila in Ue nella battaglia sul contrasto ai flussi irregolari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Orban da Salvini, l'elogio al Ponte sullo Stretto e l'asse su migranti e green deal

