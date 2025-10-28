Orban da Meloni | Ue non conta nulla e Trump sbaglia con Putin

Budapest vuole rimanere a tutti i costi fuori dalla "febbre della guerra" che continua ad espandersi in tutto il mondo e affinché questo accada ha deciso di costruire una coalizione contro la guerra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orban da Meloni: “Ue non conta nulla e Trump sbaglia con Putin”

Approfondisci con queste news

$Tg2000 - Il primo ministro ungherese Viktor $Orban è in Italia ed è stato ricevuto dalla premier Giorgia $Meloni. Sul tavolo anche le $sanzioni alla $Russia. $27ottobre $Tv2000 @tg2000it - X Vai su X

LIVE - Orban a Palazzo Chigi, l'incontro con Meloni - facebook.com Vai su Facebook

Orban da Meloni: 'L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin' - Incontro di un'ora con la premier, che media. Si legge su ansa.it

Orbán vede Papa e poi Meloni. Su Ucraina: "Ue non conta nulla, sanzioni Trump un errore" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Orbán vede Papa e poi Meloni. tg24.sky.it scrive

Meloni-Orban, intesa su migranti e difesa. Poi l'attacco dell'ungherese all'Ue: “Non conta nulla” - Un'ora di incontro a Palazzo Chigi, su temi che vanno da Ucraina e Medio Oriente, a migranti e cooperazione nel settore difesa. Riporta iltempo.it