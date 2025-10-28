Orban attacca l' Ue e mette in difficoltà Meloni la premier tace e tocca a Tajani mettere una pezza

L'ostentata galanteria del primo ministro ungherese Viktor Orban, che arrivato a Palazzo Chigi fa il baciamano alla premier Giorgia Meloni, non basta a evitarle l'imbarazzo a livello internazionale. E il problema non è certo il gesto in sé. Orban, arrivato in Italia, non ha risparmiato bordate. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Faccia a faccia di un’ora a Palazzo Chigi tra la premier italiana e il leader ungherese. Orban attacca Bruxelles e promette di convincere Trump a rimuovere le sanzioni contro la Russia #Nazionale - X Vai su X

La visita del Primo Ministro ungherese Victor Orban a Roma si è trasformata ieri in un terremoto politico. Prima degli appuntamenti cruciali con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, a seguire, in Vaticano con Papa Leone XIV, il leader ungherese ha sfe - facebook.com Vai su Facebook

Orban attacca l'Ue e mette in difficoltà Meloni, la premier tace e tocca a Tajani mettere una pezza - Il primo ministro ungherese lancia bordate contro l'Europa e mette la premier in una posizione scomoda con Bruxelels. Scrive today.it

Orban: «Ue è senza ruolo. Via le sanzioni alla Russia, Trump ha esagerato» - Picchia duro sull’Europa, «ormai è fuori dai giochi ucraini, non abbiamo voce in capitolo su nulla», e fin qui è ordinaria amministrazione. Si legge su ilmessaggero.it

Orban: “L’Ue non conta nulla, Trump fa un errore con Putin” - A margine della sua visita a Roma, Viktor Orban ha parlato degli scenari internazionali tra Ue, Trump e la guerra Ucraina- Secondo newsmondo.it