Orban a Salvini | Dura critica al green deal e alle politiche suicide dell’Unione europea

Una visita ufficiale che ha incluso un incontro a Roma con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini quella del premier ungherese Viktor Orban. Il colloquio, durato circa un’ora, si è svolto nella sede del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Secondo quanto riferito dallo staff del leader della Lega, l’incontro è stato “affettuoso” e ha permesso di fare il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Orban a Salvini: "Dura critica al green deal e alle politiche suicide dell’Unione europea"

