Orbán a Salvini | Basta con le politiche suicide dell' Europa Contrari al green deal | Chigi e l' imbarazzo per lo scomodo Viktor

In una nota del leader della Lega l'incontro viene definito «affettuoso, l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici»». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Orbán a Salvini: «Basta con le politiche suicide dell'Europa. Contrari al green deal» | Chigi e l'imbarazzo per lo scomodo Viktor

