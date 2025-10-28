Orario Renate Juventus Next Gen | quando si gioca il match del Secondo Turno di Coppa Italia Serie C Tutti i dettagli

Orario Renate Juventus Next Gen: quando si gioca il match, valido per il Secondo Turno di Coppa Italia Serie C 202526. Obiettivo riscatto, in un palcoscenico diverso. La Juventus Next Gen accantona momentaneamente il campionato e si tuffa nella Coppa Italia Serie C. I bianconeri saranno di scena in Lombardia per affrontare il Renate nel Secondo Turno. Una sfida secca, da dentro o fuori, per provare a ritrovare il sorriso dopo un periodo difficile. Sfida secca in Coppa: chi vince va avanti. L’appuntamento è per domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 15:00, allo Stadio “Mino Favini” di Meda. La formula è quella della gara unica: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore per decretare chi accederà al turno successivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Renate Juventus Next Gen: quando si gioca il match del Secondo Turno di Coppa Italia Serie C. Tutti i dettagli

