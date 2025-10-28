Orario Juve Udinese | quando è in programma il fischio d’inizio della sfida in programma domani all’Allianz Stadium

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orario Juve Udinese, fissato l’appuntamento per l’anticipo dell’11ª giornata: si gioca domani alle 18:30 allAllianz Stadium. Una partita per voltare pagina, per provare a scacciare i fantasmi e ripartire sotto una nuova (seppur temporanea) guida tecnica. La  Juventus, dopo una settimana turbolenta culminata con l’esonero di  Igor Tudor, torna in campo per l’anticipo dell’undicesima giornata di  Serie A. Domani sera,  mercoledì 29 ottobre, i bianconeri ospiteranno l’ Udinese  all’Allianz Stadium, in una sfida che si preannuncia delicatissima. Alla guida della squadra ci sarà, ad interim, il tecnico della Next Gen  Massimo Brambilla, in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore (con  Luciano Spalletti  in pole position). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

orario juve udinese quando 232 in programma il fischio d8217inizio della sfida in programma domani all8217allianz stadium

© Juventusnews24.com - Orario Juve Udinese: quando è in programma il fischio d’inizio della sfida in programma domani all’Allianz Stadium

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juventus – Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Da generationsport.it

orario juve udinese 232Juventus-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - La Juventus affronta l'Udinese nel turno infrasettimanale di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Scrive ilbianconero.com

orario juve udinese 232Juventus-Udinese: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La sfida tra Juventus e Udinese sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibile o su console di gioco (PlayStation, Xbox), oppure ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Orario Juve Udinese 232