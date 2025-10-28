Orario Juve Udinese | quando è in programma il fischio d’inizio della sfida in programma domani all’Allianz Stadium

Orario Juve Udinese, fissato l’appuntamento per l’anticipo dell’11ª giornata: si gioca domani alle 18:30 all’Allianz Stadium. Una partita per voltare pagina, per provare a scacciare i fantasmi e ripartire sotto una nuova (seppur temporanea) guida tecnica. La Juventus, dopo una settimana turbolenta culminata con l’esonero di Igor Tudor, torna in campo per l’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Domani sera, mercoledì 29 ottobre, i bianconeri ospiteranno l’ Udinese all’Allianz Stadium, in una sfida che si preannuncia delicatissima. Alla guida della squadra ci sarà, ad interim, il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla, in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore (con Luciano Spalletti in pole position). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juve Udinese: quando è in programma il fischio d’inizio della sfida in programma domani all’Allianz Stadium

