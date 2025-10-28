Orari trasporto pubblico | non solo QR Code ripristinati quelli cartacei

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito delle segnalazioni ricevute da molti cittadini, in particolare anziani, riguardo alla sostituzione delle tabelle orarie cartacee alle fermate degli autobus con i soli QR code, il Sindaco di Abano Terme Federico Barbierato ha chiesto a Busitalia Veneto S.p.A. un confronto immediato per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

orari trasporto pubblico qrOrari trasporto pubblico: non solo QR Code, ripristinati quelli cartacei - Il Sindaco di Abano, Barbierato: «È giusto innovare e introdurre strumenti digitali, ma senza dimenticare chi ha più difficoltà con la tecnologia. Secondo padovaoggi.it

Sciopero generale, si ferma anche il trasporto pubblico. Ecco orari e servizi garantiti per bus e tramvia in Toscana - Per l’intera giornata di venerdì 20 giugno i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse ... Segnala lanazione.it

Trasporto pubblico nel mirino: "Orari decisi senza consultarci" - L’ira del sindaco di Calice al Cornoviglio contro la decisione di Atc di procedere in autonomia "Chiesto da mesi un incontro. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Orari Trasporto Pubblico Qr