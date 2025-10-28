Orari trasporto pubblico | non solo QR Code ripristinati quelli cartacei
A seguito delle segnalazioni ricevute da molti cittadini, in particolare anziani, riguardo alla sostituzione delle tabelle orarie cartacee alle fermate degli autobus con i soli QR code, il Sindaco di Abano Terme Federico Barbierato ha chiesto a Busitalia Veneto S.p.A. un confronto immediato per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
