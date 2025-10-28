Orari Serie A può arrivare la svolta | si pensa alla proposta di Allegri per il posticipo

Inter News 24 Orari Serie A, le ultime sul possibile cambiamento per quanto riguarda i posticipi serali del campionato italiano. I dettagli. La Lega Serie A sta valutando una modifica significativa agli orari delle partite serali: l’idea è quella di anticipare il fischio d’inizio dalle 20:45 alle 20:00, già a partire da questa stagione. La notizia, riportata da Il Corriere della Sera, riflette la volontà del presidente della Lega di modernizzare il prodotto calcistico italiano e renderlo più adatto alle abitudini delle nuove generazioni. Secondo il quotidiano, sono già in corso colloqui con DAZN, principale broadcaster del campionato, per effettuare un test sperimentale nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

