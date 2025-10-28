ora il garante si accorge della differenza tra diritto di cronaca e diritto di sputtanamento

Al direttore - Caro Cerasa, constato con rammarico che il Pd (e non solo) continua a chiedere il riconoscimento della Palestina “quale stato democratico e sovrano entro i confini del 1967”. Ora, chi invoca il ritorno ai “confini del 1967” non sa di cosa parla. Quei confini, infatti, non sono altro che le linee del cessate il fuoco stabilite nel 1949, al termine della guerra d’indipendenza israeliana. Non sono mai stati riconosciuti come frontiere ufficiali da nessuno, tant’è che la stessa Risoluzione 242 dell’Onu parla di “confini sicuri e riconosciuti”, senza mai menzionare un ritorno alle linee pre 1967. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

