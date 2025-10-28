Ora cosa deve dire Garlasco il commento di Taormina su Sempio | Era lì anche lui ma…

Nuovi sviluppi scuotono ancora una volta il caso di Garlasco, e questa volta a intervenire è l’avvocato Carlo Taormina, che non nasconde le sue perplessità sulla posizione di Andrea Sempio e sulle scelte difensive adottate finora. L’ex docente universitario e noto penalista, intervistato dal Giornale, ha analizzato con toni critici l’operato del legale del nuovo indagato, giudicando la strategia seguita fino a oggi un errore tattico in un momento cruciale per le indagini. “L’ho criticata quando gli consigliarono di non rendere l’interrogatorio al quale era stato convocato. Fu un errore. Era un momento importante nel quale avrebbe potuto mettere le basi di una sua ricostruzione dei comportamenti tenuti in quel 13 agosto 2007”, ha spiegato Taormina, ricordando come il silenzio di Sempio, a suo avviso, abbia contribuito a rendere più fragili le sue giustificazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

