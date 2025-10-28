Ora che la manutenzione con le asfaltature delle strade è partita ci auguriamo che l' opposizione la smetta di diffondere inesattezze e bugie
Arezzo, 28 ottobre 2025 – «Ora che la manutenzione con le asfaltature delle strade è partita, ci auguriamo che l'opposizione la smetta di diffondere inesattezze e bugie ». La nota di Francesco Lucacci consigliere comunale di Fratelli d'Italia «Ormai è chiaro. Il livello dell'opposizione ad Arezzo è lo stesso di quello dell'opposizione a livello nazionale: chiacchiere, inesattezze ea volte vere e proprie bugie. Più volte lo scrivente, in trasparenza, aveva segnalato come per una scelta politica precisa, riconducibile al Sindaco, fosse stata data prevalenza e preminenza ai cantieri dei lavori pubblici legati in tutto o in parte al PNRR e, successivamente, sarebbe partita la manutenzione, anche sfruttando l'allungamento della legislatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Recco - Nuovo investimento per lavori di manutenzione in quattro vie del centro Con 150mila euro saranno asfaltate via della Né, via XX Settembre, via Fiume e via Ippolito D’Aste Prende il via l’atteso piano di asfaltature che porterà rinnovamento e sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
«Ora che la manutenzione con le asfaltature delle strade è partita, ci auguriamo che l'opposizione la smetta di diffondere inesattezze e bugie» - Arezzo, 28 ottobre 2025 – «Ora che la manutenzione con le asfaltature delle strade è partita, ci auguriamo che l'opposizione la smetta di diffondere inesattezze e bugie ». Scrive lanazione.it
Manutenzione stradale: un 2024 stagnante ed un avvio di 2025 difficile - La manutenzione stradale è uno dei punti cardini per una migliore sicurezza sulle nostre direttrici principali ed i dati dell’ultimo periodo non sono incoraggianti. Riporta motorionline.com
Strade groviera. Sarà un’estate di manutenzioni. Segnala le buche - Sapia: "Nuove asfaltature per 3,7 milioni e 1,1 milioni per sistemare buche, ma vogliamo aumentare gli stanziamenti". Riporta lanazione.it