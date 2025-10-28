Ora che la manutenzione con le asfaltature delle strade è partita ci auguriamo che l' opposizione la smetta di diffondere inesattezze e bugie

Arezzo, 28 ottobre 2025 –  «Ora che la manutenzione con le asfaltature delle strade è partita, ci auguriamo che l'opposizione la smetta di diffondere inesattezze e bugie ». La nota di Francesco Lucacci consigliere comunale di Fratelli d'Italia «Ormai è chiaro. Il livello dell'opposizione ad Arezzo è lo stesso di quello dell'opposizione a livello nazionale: chiacchiere, inesattezze ea volte vere e proprie bugie. Più volte lo scrivente, in trasparenza, aveva segnalato come per una scelta politica precisa, riconducibile al Sindaco, fosse stata data prevalenza e preminenza ai cantieri dei lavori pubblici legati in tutto o in parte al PNRR e, successivamente, sarebbe partita la manutenzione, anche sfruttando l'allungamento della legislatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

