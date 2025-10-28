Opta esalta Milinkovic-Savic cinque rigori parati degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A

Opta esalta il portiere del Napoli, Milinkovic-Savic che nella partita di oggi contro il Lecce ha salvato il risultato parando il rigore tirato da Camsrda. Opta scrive Vanja Milinkovic-Savic ha parato ben cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A; inoltre, dall'inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (6) ha parato più rigori del portiere serbo (5) nei Big-5 tornei europei. Intuito. 5 – Vanja Milinkovic-Savic ha parato ben cinque degli ultimi nove rigori affrontati in #SerieA; inoltre, dall'inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (6) ha parato più rigori del portiere serbo (5) nei Big-5 tornei europei.

