Oppo presenta la serie Find X9 flagship di nuova generazione

(Adnkronos) – Oppo rinnova la propria visione del top di gamma con la nuova Find X9 Series, composta dai modelli Find X9 e Find X9 Pro. L’azienda cinese presenta una linea che punta a combinare estetica, prestazioni e autonomia in un’unica esperienza d’uso, spinta dal nuovo chipset MediaTek Dimensity 9500 e da un comparto fotografico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

