Oppo lancia Find X9 e Find X9 Pro | scatti a 50MP reali e batteria dalla lunga durata

Oppo ha annunciato oggi la nuova generazione dei suoi smartphone di punta, svelando due nuovi smartphone caratterizzati da un promettente comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad e batterie ultra capienti, i nuovi Find X9 e Find X9 Pro. Entrambi i nuovi smartphone di Oppo abbracciano un design flat, dalle linee molto pulite, che vede sulla parte anteriore cornici di appena più di 1mm circondare i display (da 6,59? sul Find X9, da 6,78? sul Pro). Il retro vede un design del blocco fotografico, posizionato in alto a sinistra, che richiama anche con una cornice quella del dispositivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oppo lancia Find X9 e Find X9 Pro: scatti a 50MP reali e batteria dalla lunga durata

