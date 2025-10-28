Oppo Find X9 e Find X9 Pro la nostra prova

Il matrimonio tra OPPO e Hasselblad ha fatto sì che i prodotti dell’azienda cinese entrassero sempre di più nel capo delle immagini d’alto livello. Con la presentazione di oggi a Barcellona ecco arrivare i nuovi modelli Find X9 Pro e Find X9, che al design raffinato aggiungono ancora qualcosa alla tecnologia fotografica di livello professionale, aggiungendo anche qualcosa in più alle prestazioni. L’altra novità, poi, è che entrambi i dispositivi sono supportati da ColorOS 16, un’ultima evoluzione del sistema operativo OPPO basato su Android 16, con nuovi standard di fluidità, intelligenza artificiale e connettività tra dispositivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oppo Find X9 e Find X9 Pro, la nostra prova

