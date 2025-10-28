Oppo e Google una nuova alleanza per l’intelligenza artificiale su smartphone

Periodicodaily.com | 28 ott 2025

(Adnkronos) – Oppo rafforza la propria partnership con Google per dare forma a una nuova generazione di intelligenza artificiale su smartphone, più personale, intuitiva e centrata sulla privacy. L’accordo segna un’evoluzione significativa nella collaborazione tra le due aziende e punta a integrare soluzioni di AI su misura, capaci di adattarsi alle esigenze degli utenti senza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

