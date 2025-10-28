OPPO annuncia le Enco X3s cuffie con ANC migliorato doppi driver e doppi DAC

Al fianco dei due smartphone della gamma Find X9, OPPO ha sfruttato l’evento di Barcellona per presentare anche le OPPO Enxo X3s, un nuovo paio di cuffie che arrivano sul mercato italiano. Si tratta di cuffie true wireless, dotate di un suono messo a punto da Dynaudio, che offrono la cancellazione attiva del rumore che . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OPPO annuncia le Enco X3s, cuffie con ANC migliorato, doppi driver e doppi DAC

