OPPO annuncia la serie Find X9 | batteria infinita e la promessa di foto perfette
Due modelli che differiscono principalmente per dimensione dello schermo e teleobiettivo, due veri flagship con un design molto occidentale e le risposte alle esigenze delle persone: una fotocamera di qualità altissima e una batteria che dura davvero due giorni. I prezzi? Allineati al mercato. 🔗 Leggi su Dday.it
OPPO annuncia Mind Space: le novità AI di Find X9, in collaborazione con Google #OPPO https://gizchina.it/2025/10/oppo-find-x9-pro-mind-space-google-gemini-funzionalita-ai/ - facebook.com Vai su Facebook
#Oppo annuncia i nuovi #OppoFindX9 e #OppoFindX9Pro, i top di gamma arriveranno globalmente il 28 Ottobre a Barcellona! @oppoitalia - X Vai su X
Oppo annuncia partnership con Google: in arrivo le funzioni di Gemini sui Find X9 e X9 Pro - Oppo haannunciato una partnership con Google: in arrivo le funzioni di Gemini AI sui modelli Find X9 e X9 Pro. Lo riporta cellulare-magazine.it
OPPO annuncia Mind Space: le novità AI di Find X9, in collaborazione con Google - OPPO rafforza la collaborazione con Google per ridefinire l'AI mobile: Mind Space, Gemini su OPPO Find X9 e altre novità. Come scrive gizchina.it
OPPO e Google, nuove funzioni AI con l’arrivo della serie Find X9 - Un ecosistema più integrato, centrato su privacy e controllo dei dati dell’utente: in vista dell'arrivo della Find X9, OPPO stringe i rapporti con google ... techzilla.it scrive