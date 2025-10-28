OPPO annuncia la serie Find X9 | batteria infinita e la promessa di foto perfette

Dday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due modelli che differiscono principalmente per dimensione dello schermo e teleobiettivo, due veri flagship con un design molto occidentale e le risposte alle esigenze delle persone: una fotocamera di qualità altissima e una batteria che dura davvero due giorni. I prezzi? Allineati al mercato. 🔗 Leggi su Dday.it

