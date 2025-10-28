Operazione shock a Rio | blitz nelle favelas provoca decine di morti
Un’ operazione antidroga senza precedenti ha scosso oggi Rio de Janeiro, trasformando le famose favelas in un vero e proprio scenario di guerra. Decine di persone sono rimaste coinvolte negli scontri a fuoco, con un bilancio tragico che parla di almeno 64 morti, tra cui quattro agenti di polizia. L’intervento delle forze dell’ordine ha visto la partecipazione di 2.500 uomini, pesantemente armati, che hanno cercato di sfidare il controllo dei trafficanti di droga sulle baraccopoli. Blitz della polizia. La polizia ha concentrato l’ azione antidroga nei quartieri del Complexo da Penha e del Complexo do Alemao, situati nella parte settentrionale della città, vicino all’aeroporto internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
