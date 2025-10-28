Operazione Safe Halloween | sequestrate oltre 17mila tra decorazioni e maschere
Sono oltre 17mila gli articoli sottoposti a sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di Bergamo che hanno segnalato in via amministrativa alla locale Camera di Commercio sei persone – quali rappresentanti legali di società di import-export – per le violazioni al “Codice del Consumo”. È il risultato di un’attività condotta dai finanzieri della Compagnia di Treviglio che, in vista dell’imminente festa di “Halloween” 2025, hanno intensificato i controlli a tutela dei consumatori. In particolare, nella zona della bassa pianura bergamasca, sono state individuate diverse attività commerciali di vendita al dettaglio, che esponevano per la successiva vendita decorazioni, maschere e addobbi festivi non in linea con gli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
