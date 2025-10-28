Operata al femore a 107 anni e già in piedi intervento record all' ospedale di Lanciano

Chietitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha dovuto sottoporsi a un intervento per una frattura scomposta al femore. E la paziente, che ha festeggiato i 107 anni, è già tornata in piedi, facendo anche qualche passo. Intervento da record all'ospedale Renzetti di Lanciano, a cura dell'equipe dell'Ortopedia, guidata da Luigi De Fanis che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

