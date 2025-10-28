Operaio morto nel cantiere di Torino Esposizioni | tre persone indagate per omicidio colposo

Torinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Torino, nei giorni scorsi, ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per l’incidente mortale sul lavoro al cantiere di Torino Esposizioni, il 18 ottobre 2023. Sono l’uomo che, con un muletto, stava sollevando il carico che ha colpito la vittima, difeso dall’avvocata Monica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

