OpenAI ha cambiato definitivamente volto | la fondazione resta al comando ma l’azienda ora è for-profit

OpenAI conclude un processo di revisione durato oltre un anno, nato tra dubbi e pressioni regolatorie. Cambia identità e anche il rapporto con Microsoft. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - OpenAI ha cambiato definitivamente volto: la fondazione resta al comando, ma l’azienda ora è for-profit

Leggi anche questi approfondimenti

OpenAI ha appena cambiato le regole del gioco. Con Sora 2, non si guarda più un video: ci si entra dentro. Benvenuti nell’era del video generato dall’IA… ma interattivo. Con Sora 2, OpenAI non si limita a creare immagini in movimento: ti mette in scena, ti fa p - facebook.com Vai su Facebook

Infrastruttura AI, il maxi data center Stargate cambia le regole del gioco! $stargate $openai $oracle $vantage $datacenter $intelligenzaartificiale $DigitalEconomy - X Vai su X

Sora 2: la guida definitiva per generare video con l'IA - La guida completa per usare il Text to Video e i costi di ogni versione. Segnala 105.net

OpenAI lancia ChatGPT Atlas, il nuovo browser con intelligenza artificiale: come cambia la navigazione - OpenAI lancia Atlas il suo browser basato sul modello di intelligenza artificiale e pronto a sfidare Google che, ancora prima ... ilmessaggero.it scrive

OpenAI presenta ChatGpt Atlas: la sfida a Google e il nodo privacy - L’attacco di OpenAI a Google ormai è definitivo: l’azienda di Sam Altman ha presentato ChatGpt Atlas,il suo nuovo browser ... Riporta fortuneita.com