Only Murders in the Building rinnovata per una sesta stagione!

Disney+ ha annunciato che la serie comedy originale premiata agli Emmy® Only Murders in the Building, con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, è stata rinnovata per una sesta stagione composta da 10 episodi. La serie, per la prima volta oltreoceano, vedrà l'amato trio di investigatori lasciare New York City per indagare sul nuovo mistero di Londra. La serie è ora disponibile in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con il finale della quinta stagione che ha debuttato oggi sulla piattaforma streaming. La quinta stagione vanta un cast stellare, che include il ritorno della pluripremiata Meryl Streep, vincitrice di Oscar® ed Emmy®, e Da'Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest e Jermaine Fowler, Meryl Streep.