Only Murders in the Building | Hulu rinnova per una sesta stagione

Hulu ha annunciato il rinnovo della serie di successo “ Only Murders in the Building ” per una sesta stagione. La notizia è stata riportata quest’oggi dal the Hollywood Reporter, ed è arrivata solo alcune ore dopo la messa in onda su Hulu dell’ultimo episodio della quinta stagione. Secondo la fonte, inoltre, i nuovi episodi avranno una novità molto importante, ossia dopo cinque stagioni con una sola ambientazione “New York”, la sesta vedrà il trio di investigatori districarsi tra le strade di Londra. Only Murders in the Building si conferma per Hulu un vero successo di critica e pubblico. La quinta stagione è andata in onda il 9 settembre e la serie è tornata nella classifica Nielsen delle 10 migliori serie originali in streaming per la settimana di debutto e per quella successiva, accumulando poco più di un miliardo di minuti di visione in quel periodo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it