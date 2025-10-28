La serie disponibile in Italia su Disney+ lascerà i confini degli Stati Uniti in occasione delle prossime puntate, come confermato ufficialmente da Hulu. La stagione 6 della serie Only Murders in the Building non sarà girata negli Stati Uniti. Hulu, annunciandone il rinnovo, ha infatti svelato che il cast e la troupe saranno impegnati a Londra, città dove sarà ambientata la nuova indagine dei tre amici detective. L'indiscrezione sulla stagione 6 I protagonisti di Only Murders in the Building sono Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nei ruoli di Charles, Oliver e Mabel. I tre vicini di casa, appassionati di true crime, si sono ritrovati alle prese con morti misteriose e crimini, in città come New York e in California. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Only Murders in the Building 6 si farà, ma taglierà col passato: la serie dice addio all'America e a New York