O’Neill è irremovibile per il Celtic solo temporaneo dopo la scioccante partenza di Rodgers

2025-10-28 19:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Martin O’Neill ha chiarito che il suo ritorno al Celtic è strettamente temporaneo, dicendo che sta solo “tenendo caldo il posto” per il prossimo allenatore permanente del club. Il 73enne, che ha allenato il Celtic tra il 2000 e il 2005 in uno dei periodi di maggior successo del club, è subentrato come allenatore ad interim dopo le improvvise dimissioni di Brendan Rodgers lunedì. La partenza di Rodgers è stata rapidamente seguita da una dichiarazione dalle parole forti da parte del principale azionista Dermot Desmond, che ha accusato l’ex manager di essere “divisivo, fuorviante ed egoista” durante la sua permanenza al club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com