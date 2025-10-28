One Piece | verso la rotta maggiore arriverà il 10 marzo su Netflix!

L’attesa è finita! One Piece: verso la rotta maggiore arriverà solo su Netflix il 10 marzo 2026. Disponibili oggi anche le nuove immagini della serie interpretata da Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd e Jacob Romero. L’epica avventura piratesca di Netflix, ONE PIECE, torna con la seconda stagione — portando sfide ancora più agguerrite e missioni tra le più pericolose. Luffy e la sua ciurma salpano verso la straordinaria Grand Line: un leggendario tratto di mare dove meraviglia e pericolo si incontrano a ogni angolo. Nel loro viaggio alla ricerca del più grande tesoro del mondo, visiteranno isole bizzarre e affronteranno nuovi nemici formidabili. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ecco il Regno di Drum! L'attesa è finita!! ONE PIECE: verso la rotta maggiore salpa il 10 marzo 2026! - facebook.com Vai su Facebook

Ecco il Regno di Drum! L'attesa è finita!! ONE PIECE: verso la rotta maggiore salpa il 10 marzo 2026! - X Vai su X

One Piece: Verso la Rotta Maggiore, la data d’uscita su Netflix e le prime immagini - Netflix ha annunciato che One Piece: Verso la Rotta Maggiore, la seconda stagione della serie live action tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda, sarà ... Scrive ciakmagazine.it

One Piece: Netflix svela la data della seconda stagione della serie live-action - Netflix ha ufficialmente annunciato la data in cui la seconda stagione della serie live- Scrive vgmag.it

One Piece 2, c'è la data d'uscita! Le nuove foto ci portano sull'isola di Drum - Netflix ha finalmente fissato la data d'uscita della seconda stagione di One Piece e, per l'occasione, ha diffuso nuove foto e un poster che mostrano i protagonisti in uno dei luoghi più caratteristic ... Si legge su comingsoon.it