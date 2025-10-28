One Piece la seconda stagione del live-action arriverà su Netflix marzo 2026 I dettagli e le prime foto

La piattaforma ha annunciato la data di debutto dei nuovi episodi dell'adattamento del mitico manga di Eiichiro Oda. Ecco i dettagli e le prime foto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - One Piece, la seconda stagione del live-action arriverà su Netflix marzo 2026. I dettagli e le prime foto

