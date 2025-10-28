One Piece 2 Netflix svela finalmente la data d' uscita ufficiale! Arrivano Nico Robin e Chopper in live action

L'attesa è finita, la ciurma della Cappello di Paglia sta per fare ritorno con i nuovi episodi della seconda stagione del remake, tra nuove ed entusiasmanti avventure e personaggi amati che faranno il loro debutto Dopo mesi e mesi di attesa e speculazioni, Netflix ha finalmente rivelato la data d'uscita della seconda stagione di One Piece. I nuovi episodi del remake live-action dell'amatissimo manga e anime di Eiichiro Oda debutteranno in streaming sulla piattaforma digitale il 10 marzo 2026. La storia, come sappiamo, segue le disavventure di un gruppo noto come i Pirati della Cappello di Paglia mentre navigano alla ricerca del "One Piece", un leggendario tesoro trovato e nascosto da Gold Roger, l'ex Re dei Pirati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One Piece 2, Netflix svela finalmente la data d'uscita ufficiale! Arrivano Nico Robin e Chopper in live action

