One Piece 2 la data d’uscita della seconda stagione della serie Netflix tratta dal manga cult

Netflix ha fissato per il 10 marzo 2025 l’uscita della seconda stagione di One Piece, la serie live action tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda. Dopo il successo internazionale della prima stagione, che si era conclusa con la sconfitta di Arlong e la liberazione delle Conomi Islands, la ciurma di Luffy è pronta a salpare verso nuove avventure. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) La prima stagione si era chiusa con la vittoria di Monkey D. Luffy e della sua ciurma contro il malvagio Arlong, e con la liberazione delle Conomi Islands. Dopo aver sconfitto l’ex membro degli uomini-pesce, la squadra dei Pirati di Cappello di Paglia si prepara ora a salpare per nuove avventure. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

