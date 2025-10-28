One Piece 2 la data d’uscita della seconda stagione della serie Netflix tratta dal manga cult
Netflix ha fissato per il 10 marzo 2025 l’uscita della seconda stagione di One Piece, la serie live action tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda. Dopo il successo internazionale della prima stagione, che si era conclusa con la sconfitta di Arlong e la liberazione delle Conomi Islands, la ciurma di Luffy è pronta a salpare verso nuove avventure. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) La prima stagione si era chiusa con la vittoria di Monkey D. Luffy e della sua ciurma contro il malvagio Arlong, e con la liberazione delle Conomi Islands. Dopo aver sconfitto l’ex membro degli uomini-pesce, la squadra dei Pirati di Cappello di Paglia si prepara ora a salpare per nuove avventure. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Nome torneo: One Piece Series Vol.1 Data torneo: Domenica 26 Ottobre 2025 Orario torneo: 10:30 Costo iscrizione: 18€ con pagamento anticipato Premi: 8 Box PRB02 suddivisi tra la Top 8 (Griglia da 48 partecipanti) Punti Lega Svizzera x2 Preisc - facebook.com Vai su Facebook
