One Piece 2 c' è la data d' uscita! Le nuove foto ci portano sull' isola di Drum

Netflix ha finalmente fissato la data d'uscita della seconda stagione di One Piece e, per l'occasione, ha diffuso nuove foto e un poster che mostrano i protagonisti in uno dei luoghi più caratteristici della saga, l'isola di Drum. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - One Piece 2, c'è la data d'uscita! Le nuove foto ci portano sull'isola di Drum

