Oncologia di precisione | da Pisa un modello predittivo per il carcinoma mammario HER2+
PISA – Un nuovo passo avanti nella lotta contro il tumore al seno HER2-positivo arriva da Pisa. Nel mese dedicato alla prevenzione, un team dell’ Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell’ Università di Pisa ha sviluppato un algoritmo predittivo innovativo, chiamato MTClin, capace di prevedere con alta precisione la risposta delle pazienti alle terapie neoadiuvanti. Il tumore HER2-positivo è tra le forme più aggressive, ma anche tra le più sensibili ai farmaci a bersaglio molecolare. Tuttavia, non tutte le pazienti rispondono pienamente ai trattamenti. L’obiettivo di MTClin è proprio quello di personalizzare le cure, individuando in anticipo chi trarrà il massimo beneficio e chi necessiterà di approcci alternativi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gliomi, dall’oncologia di precisione nuove speranze per i tumori cerebrali più insidiosi - X Vai su X
Focus sulle nuove frontiere dell’oncologia di precisione e sull’equilibrio tra innovazione terapeutica e sostenibilità sanitaria - facebook.com Vai su Facebook
Tumore al seno HER2-positivo: da Pisa un algoritmo che predice la risposta alle terapie - Il modello sviluppato all’Aoup e all’Università di Pisa consente di prevedere con grande precisione l’efficacia dei trattamenti e il rischio di recidiva ... rainews.it scrive
Un algoritmo per curare meglio il tumore al seno - PISA: Grazie a un modello predittivo è possibile prevedere con grande accuratezza la risposta delle pazienti alle terapie. Come scrive toscanamedianews.it
Oncologia. In Abruzzo prosegue il progetto per l’implementazione della medicina di precisione - La Regione ha approvato il ‘Documento tecnico di definizione del modello di Rete Oncologica Regionale’ e istituito il Comitato di coordinamento regionale della Rete Oncologica. Da quotidianosanita.it