Oncologia di precisione | da Pisa un modello predittivo per il carcinoma mammario HER2+

PISA – Un nuovo passo avanti nella lotta contro il tumore al seno HER2-positivo arriva da Pisa. Nel mese dedicato alla prevenzione, un team dell’ Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell’ Università di Pisa ha sviluppato un algoritmo predittivo innovativo, chiamato MTClin, capace di prevedere con alta precisione la risposta delle pazienti alle terapie neoadiuvanti. Il tumore HER2-positivo è tra le forme più aggressive, ma anche tra le più sensibili ai farmaci a bersaglio molecolare. Tuttavia, non tutte le pazienti rispondono pienamente ai trattamenti. L’obiettivo di MTClin è proprio quello di personalizzare le cure, individuando in anticipo chi trarrà il massimo beneficio e chi necessiterà di approcci alternativi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it