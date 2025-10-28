Omicidio Sara Centelleghe chiesta la perizia psichiatrica per l'amico che l'ha uccisa con 67 forbiciate

La difesa di Jashandeep Badhan ha chiesto alla Corte d'Assise una perizia psichiatrica per il 19enne che il 26 ottobre 2024 ha ucciso con 67 colpi di forbice Sara Centelleghe dopo essersi intrufolato di nascosto nel suo appartamento di Costa Volpino (Bergamo). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Omicidio di Sara Centelleghe, la difesa chiede la perizia psichiatrica per Jashandeep Badhan. Contrari il pubblico ministero Gianpiero Golluccio e gli avvocati di parte civile, che assistono i genitori della 19enne uccisa con 67 colpi di forbici a casa sua. La C - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Sara Centelleghe, chiesta la perizia psichiatrica per l’amico che l’ha uccisa con 67 forbiciate - La difesa di Jashandeep Badhan ha chiesto alla Corte d'Assise una perizia psichiatrica per il 19enne che il 26 ottobre 2024 ha ucciso con 67 colpi di forbice Sara ... Si legge su fanpage.it

Sara Centelleghe uccisa a Costa Volpino con 67 forbiciate: chiesta una nuova perizia psichiatrica per il killer - L'avvocato di Jashandeep Badhan ha riproposto la richiesta e i giudici si sono riservati di decidere. Si legge su ilgiorno.it

Omicidio di Sara Centelleghe, richiesta la perizia psichiatrica per Badhan - È iniziato il processo davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio di Sara Centelleghe, uccisa il 26 ottobre 2024. Come scrive ecodibergamo.it