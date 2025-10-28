Omicidio Marianella stretta sui testimoni | aumentano i controlli

RIETI – Sui testimoni della sassaiola che hanno portato all’ omicidio Marianella aumentano i controlli da parte degli inquirenti. Secondo indiscrezioni – tuttavia non ancora ufficialmente confermate dalla questura – i testimoni che con le loro dichiarazioni avrebbero permesso l’arresto di Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini – oltre alle verifiche tecniche in materia di analisi delle immagini di videosorveglianza – sarebbero sotto un ciclone di protezione; secondo Il Messaggero, la «polizia ha implementato i servizi di pattugliamento nelle strade, in particolare quelle prossime alle abitazioni dei testimoni». 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it © Sabinaoggi.it - Omicidio Marianella, stretta sui testimoni: aumentano i controlli

Contenuti che potrebbero interessarti

Omicidio Marianella, a Le Iene parla ultras della Sebastiani - X Vai su X

Una minaccia diretta ai tifosi della Curva Terminillo che hanno parlato con la forza dell'ordine e contribuito a far arrestare i tre ultras accusati dell'omicidio di Raffaele Marianella - facebook.com Vai su Facebook

Marianella, il cerchio si stringe. Le chat sulla spedizione punitiva: "Questo è omicidio volontario" - La Procura della Repubblica di Rieti ha disposto per tre persone il fermo di indiziato di delitto. Come scrive lanazione.it

Minacce ai testimoni che hanno incastrato gli ultras accusati dell’omicidio di Raffaele Marianella: “Nascondetevi infami” - Ignoti hanno esposto uno striscione di minacce nei confronti dei testimoni che hanno contribuito all'arresto dei tre ultras accusati dell'omicidio di Raffaele ... Scrive fanpage.it

La Procura stringe il cerchio: tre i sospettati dell'omicidio dell'autista del bus dei tifosi - Tra le tredici persone portate in questura a Rieti dopo l'assalto all'autobus del Pistoia basket, dove è morto il secondo autista ... Scrive iltempo.it