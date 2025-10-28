Omicidio di Sara Centelleghe richiesta la perizia psichiatrica per Badhan

Ecodibergamo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IN TRIBUNALE. È iniziato il processo davanti alla Corte d’Assise - appena due giorni dopo il primo anniversario del delitto - per l’omicidio di Sara Centelleghe, uccisa il 26 ottobre 2024, a 18 anni, con 67 forbiciate, mentre si trovava nella sua casa a Costa Volpino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

omicidio di sara centelleghe richiesta la perizia psichiatrica per badhan

© Ecodibergamo.it - Omicidio di Sara Centelleghe, richiesta la perizia psichiatrica per Badhan

Leggi anche questi approfondimenti

omicidio sara centelleghe richiestaOmicidio di Sara Centelleghe, richiesta la perizia psichiatrica per Badhan - È iniziato il processo davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio di Sara Centelleghe, uccisa il 26 ottobre 2024. ecodibergamo.it scrive

omicidio sara centelleghe richiestaSara Centelleghe uccisa a Costa Volpino con 67 forbiciate: chiesta una nuova perizia psichiatrica per il killer - L'avvocato di Jashandeep Badhan ha riproposto la richiesta e i giudici si sono riservati di decidere. Come scrive ilgiorno.it

omicidio sara centelleghe richiestaOmicidio Sara Centelleghe, chiesta la perizia psichiatrica per l’amico che l’ha uccisa con 67 forbiciate - La difesa di Jashandeep Badhan ha chiesto alla Corte d'Assise una perizia psichiatrica per il 19enne che il 26 ottobre 2024 ha ucciso con 67 colpi di forbice Sara ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Sara Centelleghe Richiesta