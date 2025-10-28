Omicidio di Sara Centelleghe richiesta la perizia psichiatrica per Badhan

IN TRIBUNALE. È iniziato il processo davanti alla Corte d’Assise - appena due giorni dopo il primo anniversario del delitto - per l’omicidio di Sara Centelleghe, uccisa il 26 ottobre 2024, a 18 anni, con 67 forbiciate, mentre si trovava nella sua casa a Costa Volpino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Omicidio di Sara Centelleghe, richiesta la perizia psichiatrica per Badhan

Leggi anche questi approfondimenti

Omicidio di Sara Centelleghe, la difesa chiede la perizia psichiatrica per Jashandeep Badhan. Contrari il pubblico ministero Gianpiero Golluccio e gli avvocati di parte civile, che assistono i genitori della 19enne uccisa con 67 colpi di forbici a casa sua. La C - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Sara Centelleghe, richiesta la perizia psichiatrica per Badhan - È iniziato il processo davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio di Sara Centelleghe, uccisa il 26 ottobre 2024. ecodibergamo.it scrive

Sara Centelleghe uccisa a Costa Volpino con 67 forbiciate: chiesta una nuova perizia psichiatrica per il killer - L'avvocato di Jashandeep Badhan ha riproposto la richiesta e i giudici si sono riservati di decidere. Come scrive ilgiorno.it

Omicidio Sara Centelleghe, chiesta la perizia psichiatrica per l’amico che l’ha uccisa con 67 forbiciate - La difesa di Jashandeep Badhan ha chiesto alla Corte d'Assise una perizia psichiatrica per il 19enne che il 26 ottobre 2024 ha ucciso con 67 colpi di forbice Sara ... fanpage.it scrive