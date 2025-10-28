Omicidio di Marco Veronese a Collegno | fissato il funerale del 39enne ucciso in strada dopo forti urla Bastardo

Eseguita l’autopsia, la procura di Torino ha dato il via libera ai funerali di Marco Veronese, 39 anni, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2023, a Collegno. Sono in programma venerdì 31 ottobre, alle 14,30, nella casa funeraria Eurofunerali di via Antonelli 42 (Collegno). Nello stesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

