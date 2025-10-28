Omicidio di Dolores Dori si è costituito il consuocero sospettato del delitto

Ilgiornale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Articolo in aggiornamento C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Dolores Dori, la donna di 44 anni che la sera dello scorso 2 ottobre era stata abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Desenzano dopo una sparatoria avvenuta all'interno del campo di sinti di Lonato del Garda. Il consuocero, Roberto Held, sospettato del delitto e del quale si erano perse le tracce da settimane, si è presentato spontaneamente presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia, dove è stato sottoposto a fermo dai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Desenzano del Garda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

omicidio di dolores dori si 232 costituito il consuocero sospettato del delitto

© Ilgiornale.it - Omicidio di Dolores Dori, si è costituito il consuocero sospettato del delitto

Argomenti simili trattati di recente

omicidio dolores dori 232Dolores Dori, il consuocero Roberto Held arrestato per l'omicidio: «Ha esploso il colpo al campo rom che l'ha uccisa» - Si tratta del consuocero Roberto Held, cittadino italiano del 1975, che dopo settimane in cui era ... Secondo leggo.it

omicidio dolores dori 232Si &#232; costituito il consuocero di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato: era ricercato da settimane per omicidio - Il 50enne è accusato del suo omicidio, avvenuto lo scorso 2 ottobre a Lonato del Garda (Brescia ... Lo riporta fanpage.it

omicidio dolores dori 232Spedizione punitiva al campo Sinti, si costituisce il responsabile della morte di Dolores - Roberto Held, cittadino italiano del 1975, &#232; il consuocero della vittima. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Dolores Dori 232