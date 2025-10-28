Omicidio di Dolores Dori si è costituito il consuocero sospettato del delitto

Articolo in aggiornamento C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Dolores Dori, la donna di 44 anni che la sera dello scorso 2 ottobre era stata abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Desenzano dopo una sparatoria avvenuta all'interno del campo di sinti di Lonato del Garda. Il consuocero, Roberto Held, sospettato del delitto e del quale si erano perse le tracce da settimane, si è presentato spontaneamente presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia, dove è stato sottoposto a fermo dai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Desenzano del Garda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

